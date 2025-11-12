Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
12 ноября 2025 / 16:24
Новости часа
Президент Казахстана возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве Российские ВС атаковали объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры ВСУ
Москва
12 ноября 2025 / 16:24
12 ноября 2025 / 11:49
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
/ Дальнее зарубежье / Общество / Стихийные бедствия / Политика и религия

Общество
Общество
Число пострадавших на Тайване в результате тайфуна "Фунг-Вонг" составило более 50 человек
12 ноября 2025 / 14:15
Число пострадавших на Тайване в результате тайфуна "Фунг-Вонг" составило более 50 человек
© AP Photo/ Jacqueline Hernandez/ТАСС

Не менее 51 человека пострадали на Тайване из-за инцидентов, связанных с ливнями, которые несет приближающийся тайфун "Фунг-Вонг", передает информационное агентство острова Central News Agency (CNA).

Некоторое время назад информационный портал Focus Taiwan сообщал о 13 пострадавших.

Особенно сильные ливни наблюдаются в уезде Илань, где затоплениям подверглись 25 районов, 5 907 домохозяйств остались без электричества. Согласно прогнозам синоптиков, в минувшие сутки общее количество осадков в Илани составило от 724,5 мм до 1061,5 мм. Пострадали и соседние регионы.

Тайваньская железнодорожная корпорация приостановила работу на нескольких направлениях, были отменены порядка 100 паромных рейсов.

