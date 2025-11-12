Трампу пока не удалось затянуть в свою орбиту среднеазиатские республики. Мнение
12 ноября 2025 / 11:49
12 ноября 2025 / 11:45
11 ноября 2025 / 22:49
Политика
Кремль позже назовет сроки визита Путина в Индию
12 ноября 2025 / 14:32
© Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Кремль позже назовет даты визита президента России Владимира Путина в Индию. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.
Некоторое время назад Росконгресс информировал о том, что 4-5 декабря в Нью-Дели состоится Российско-индийский форум.
"Сообщим своевременно", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о датах визита главы государства.