Трампу пока не удалось затянуть в свою орбиту среднеазиатские республики. Мнение
12 ноября 2025 / 11:49
Политолог Макаренко: у европейских лидеров – осеннее обострение
12 ноября 2025 / 11:45
Эксперт: коррупционный скандал создает рычаг для давления на Зеленского
11 ноября 2025 / 22:49
Безопасность
Российские ВС атаковали объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры ВСУ
12 ноября 2025 / 14:45
© Минобороны РФ/ ТАСС
Российские войска ударили по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемых в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 149 районах. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам запуска беспилотников, позициям подразделений ПВО, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах", - указали в российском оборонном ведомстве.