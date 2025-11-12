Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Президент Казахстана возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве Российские ВС атаковали объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры ВСУ
Трампу пока не удалось затянуть в свою орбиту среднеазиатские республики. Мнение
Трампу пока не удалось затянуть в свою орбиту среднеазиатские республики. Мнение
12 ноября 2025 / 11:49
Политолог Макаренко: у европейских лидеров – осеннее обострение
Политолог Макаренко: у европейских лидеров – осеннее обострение
12 ноября 2025 / 11:45
Эксперт: коррупционный скандал создает рычаг для давления на Зеленского
Эксперт: коррупционный скандал создает рычаг для давления на Зеленского
11 ноября 2025 / 22:49
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Безопасность
Российские ВС атаковали объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры ВСУ
12 ноября 2025 / 14:45
Российские ВС атаковали объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры ВСУ
© Минобороны РФ/ ТАСС

Российские войска ударили по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемых в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 149 районах. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам запуска беспилотников, позициям подразделений ПВО, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах", - указали в российском оборонном ведомстве. 

14:59
Президент Казахстана возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
14:45
Российские ВС атаковали объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры ВСУ
14:32
Кремль позже назовет сроки визита Путина в Индию
14:15
Число пострадавших на Тайване в результате тайфуна "Фунг-Вонг" составило более 50 человек
13:59
Пашинян: Армения не планирует отказываться от зерна из России
13:45
В Грузии нашли тела 18 военных Турции после крушения самолета
13:31
Шойгу заявил о положительной динамике в отношениях России и Омана
13:17
Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 133 беспилотника ВСУ
12:59
Песков: на коррупционный скандал на Украине обратили внимание не только в РФ, но и в ЕС и США
12:45
ЛДПР инициировала сокращение рабочей недели для одного из многодетных родителей
