Российские ВС атаковали объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры ВСУ

Российские войска ударили по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемых в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 149 районах. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам запуска беспилотников, позициям подразделений ПВО, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах", - указали в российском оборонном ведомстве.