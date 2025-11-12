Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
12 ноября 2025 / 17:55
Главную новогоднюю ель России привезут из Рузского округа Московской области Путин отметил, что с удовольствием посетит Казахстан с госвизитом в 2026 году
12 ноября 2025 / 11:49
Общество
Президент Казахстана возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
12 ноября 2025 / 14:59
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Об этом информировали в пресс-службе казахстанского лидера.

"Программу второго дня государственного визита президента Касым-Жомарта Токаева в Россию открыла церемония возложения цветов к мемориалу "Могила Неизвестного Солдата" в Александровском саду. После минуты молчания оркестр исполнил государственный гимн Республики Казахстан. Затем почетный караул прошел торжественным маршем перед официальной делегацией Казахстана", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Казахстан внес существенный вклад в Победу. На фронт были призваны более 1,2 млн казахстанцев, около половины из них пали в боях. Свыше 500 казахстанцев были удостоены звания Героя Советского Союза.

Токаев прибыл в Россию с госвизитом 11 ноября. Во вторник состоялась его неформальная беседа с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле, которая продолжалась более 2,5 часа.

Основная часть программы визита намечена на 12 ноября. 

