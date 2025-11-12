"Зарплату жены" в размере от 35 до 50 тыс. рублей 41% россиянок назвали справедливой, для 28% справедливая сумма - в пределах 25-35 тыс. рублей. Еще 31% участниц опроса полагают, что зарплата должна составлять более 50 тыс. рублей, если женщина при этом отказывается от активного профессионального развития. Об этом свидетельствуют данные исследования финансового маркетплейса "Выберу.ру", передает ТАСС.

Как отмечается, 42% женщин в России готовы рассматривать формальную компенсацию, поскольку она отражает их вклад в семью и компенсирует возможные карьерные потери. Еще 36% респонденток отметили, что для них главное - не сама выплата, а внимание и благодарность со стороны партнера. А 22% россиянок предпочитают равное распределение домашних обязанностей вместо денежной компенсации.

Вместе с тем 44% опрошенных мужчин признают домашнюю работу полноценным трудом, при этом только 37% поддерживают идею прямой денежной компенсации. 19% мужчин считают, что подобная модель подрывает традиционные роли, поскольку превращает семейные отношения в договор найма.

Опрос проводился среди 3 тыс. пользователей в возрасте от 18 до 60 лет.