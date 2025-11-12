Украина должна снизить мобилизационный возраст с 25 до 23-22 лет, чтобы компенсировать критическую нехватку солдат. Соответствующую точку зрения выразил мэр Киева Виталий Кличко в интервью газете Politico.

"У нас большие проблемы с солдатами, с человеческим ресурсом. В настоящее время мобилизовать можно с 25 лет. Можно снизить этот возраст на год или на два, до 23 или 22 лет", - отметил он.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и не раз продлевалась всеобщая мобилизация. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, в апреле прошлого года возраст мобилизации был снижен до 25 лет. В соцсетях почти каждый день появляются видео насильственной мобилизации. Периодически всплывают факты избиения людей в военкоматах. Мужчины стараются любыми способами избежать отправки на фронт.