Политика
Песков заявил, что сообщения СВР не бывают голословными
12 ноября 2025 / 15:59
© Сергей Бобылев/ ТАСС
Сообщения Службы внешней разведки (СВР) России никогда не бывают голословными. На этом акцентировал внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию СВР о планах Армении отказаться от покупки российского зерна в пользу украинского.
"Сообщения СВР никогда не бывают голословными", - отметил представитель Кремля в ходе брифинга.
Некоторое время назад Служба внешней разведки РФ информировала о том, что Ереван по политическим соображениям планирует отказаться от российского зерна в пользу более дорогого украинского за счет финансирования Евросоюза. В СВР охарактеризовали подобные планы "поцелуем Еревана" по аналогии с поцелуем Иуды.