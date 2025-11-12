Сообщения Службы внешней разведки (СВР) России никогда не бывают голословными. На этом акцентировал внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию СВР о планах Армении отказаться от покупки российского зерна в пользу украинского.

"Сообщения СВР никогда не бывают голословными", - отметил представитель Кремля в ходе брифинга.

Некоторое время назад Служба внешней разведки РФ информировала о том, что Ереван по политическим соображениям планирует отказаться от российского зерна в пользу более дорогого украинского за счет финансирования Евросоюза. В СВР охарактеризовали подобные планы "поцелуем Еревана" по аналогии с поцелуем Иуды.