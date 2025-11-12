Трампу пока не удалось затянуть в свою орбиту среднеазиатские республики. Мнение
12 ноября 2025 / 11:49
Политолог Макаренко: у европейских лидеров – осеннее обострение
12 ноября 2025 / 11:45
Эксперт: коррупционный скандал создает рычаг для давления на Зеленского
11 ноября 2025 / 22:49
Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 150 военных
12 ноября 2025 / 16:17
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 150 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Уточняется, что потери противника в зоне группировки "Север" составили более 100 солдат, в зоне группировки "Запад" - до 215. В результате действий группировок "Южная" и "Центр" было уничтожено до 75 и до 450 военнослужащих соответственно. Кроме того, ВСУ потеряли до 250 солдат в зоне группировки "Восток" и до 60 - в зоне ответственности группировки "Днепр", указали в МО РФ.