Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 150 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне группировки "Север" составили более 100 солдат, в зоне группировки "Запад" - до 215. В результате действий группировок "Южная" и "Центр" было уничтожено до 75 и до 450 военнослужащих соответственно. Кроме того, ВСУ потеряли до 250 солдат в зоне группировки "Восток" и до 60 - в зоне ответственности группировки "Днепр", указали в МО РФ.