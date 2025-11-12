Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
12 ноября 2025 / 17:55
Главную новогоднюю ель России привезут из Рузского округа Московской области Путин отметил, что с удовольствием посетит Казахстан с госвизитом в 2026 году
Трампу пока не удалось затянуть в свою орбиту среднеазиатские республики. Мнение
12 ноября 2025 / 11:49
Политолог Макаренко: у европейских лидеров – осеннее обострение
12 ноября 2025 / 11:45
Эксперт: коррупционный скандал создает рычаг для давления на Зеленского
11 ноября 2025 / 22:49
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 150 военных
12 ноября 2025 / 16:17
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 150 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне группировки "Север" составили более 100 солдат, в зоне группировки "Запад" - до 215. В результате действий группировок "Южная" и "Центр" было уничтожено до 75 и до 450 военнослужащих соответственно. Кроме того, ВСУ потеряли до 250 солдат в зоне группировки "Восток" и до 60 - в зоне ответственности группировки "Днепр", указали в МО РФ.

17:15
Главную новогоднюю ель России привезут из Рузского округа Московской области
16:59
Путин отметил, что с удовольствием посетит Казахстан с госвизитом в 2026 году
16:44
В Татарстане прожиточный минимум на 2026 год вырастет почти на 7%
16:28
Белоруссия завершила работы по демаркации сухопутной границы с Украиной
16:17
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 150 военных
15:59
Песков заявил, что сообщения СВР не бывают голословными
15:45
Кличко заявил о необходимости снизить мобилизационный возраст на Украине до 22 лет
15:13
Женщины в России назвали размер справедливой "зарплаты жены"
14:59
Президент Казахстана возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
14:45
Российские ВС атаковали объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры ВСУ
Все новости
