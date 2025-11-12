Трампу пока не удалось затянуть в свою орбиту среднеазиатские республики. Мнение
Политика
Белоруссия завершила работы по демаркации сухопутной границы с Украиной
12 ноября 2025 / 16:28
© Сергей Карпухин/ ТАСС
Белоруссия завершила демаркацию сухопутной границы с Украиной. Об этом заявил председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Константин Молостов после доклада президенту Александру Лукашенко.
"Серьезное внимание уделяем продолжению демаркации государственной границы на украинском участке. Нами уже выполнены работы по демаркации на всем сухопутном участке. Остался только речной участок границы, который проходит по рекам Днепр и Сож", - указал он.