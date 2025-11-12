Трампу пока не удалось затянуть в свою орбиту среднеазиатские республики. Мнение
12 ноября 2025 / 11:49
Политолог Макаренко: у европейских лидеров – осеннее обострение
12 ноября 2025 / 11:45
Эксперт: коррупционный скандал создает рычаг для давления на Зеленского
11 ноября 2025 / 22:49
Экономика
В Татарстане прожиточный минимум на 2026 год вырастет почти на 7%
12 ноября 2025 / 16:44
© ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов
В Татарстане прожиточный минимум в 2026 году составит 16 098 рублей, это на 6,8% выше, чем в текущем году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
"Утвердить величину прожиточного минимума в Республике Татарстан на 2026 год в расчете на душу населения в размере 16 098 рублей, для трудоспособного населения - 17 547 рублей, пенсионеров - 13 844 рубля, детей - 15 615 рублей", - следует из документа.
В 2025 году размер прожиточного минимума в республике составляет 15 073 рубля.