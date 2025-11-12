В Татарстане прожиточный минимум на 2026 год вырастет почти на 7%

В Татарстане прожиточный минимум в 2026 году составит 16 098 рублей, это на 6,8% выше, чем в текущем году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

"Утвердить величину прожиточного минимума в Республике Татарстан на 2026 год в расчете на душу населения в размере 16 098 рублей, для трудоспособного населения - 17 547 рублей, пенсионеров - 13 844 рубля, детей - 15 615 рублей", - следует из документа.

В 2025 году размер прожиточного минимума в республике составляет 15 073 рубля.