Путин отметил, что с удовольствием посетит Казахстан с госвизитом в 2026 году
12 ноября 2025 / 16:59
© Вячеслав Прокофьев/Управление прессы и информации Президента РФ/ТАСС
Президент России Владимир Путин принял приглашение казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева посетить Казахстан с государственным визитом в 2026 году. Российский лидер заверил, что сделает это с удовольствием.
"Я с удовольствием вас приглашаю посетить Казахстан в 2026 году с государственным визитом. Дело не в протокольных деталях, а дело в сути. Мы должны подписывать новые поколения документов на самом высшем уровне и следить за их реализацией. Это крайне важно", - заявил Токаев во время переговоров с Путиным, которые прошли в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.
"Спасибо. С удовольствием приеду в Казахстан, с удовольствием!" - отметил глава российского государства.