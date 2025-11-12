Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
12 ноября 2025 / 17:56
Главную новогоднюю ель России привезут из Рузского округа Московской области Путин отметил, что с удовольствием посетит Казахстан с госвизитом в 2026 году
12 ноября 2025 / 11:49
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
/ Ближнее зарубежье / Политика / Русский мир / Политика и религия
Политика
Путин отметил, что с удовольствием посетит Казахстан с госвизитом в 2026 году
12 ноября 2025 / 16:59
Путин отметил, что с удовольствием посетит Казахстан с госвизитом в 2026 году
© Вячеслав Прокофьев/Управление прессы и информации Президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин принял приглашение казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева посетить Казахстан с государственным визитом в 2026 году. Российский лидер заверил, что сделает это с удовольствием.

"Я с удовольствием вас приглашаю посетить Казахстан в 2026 году с государственным визитом. Дело не в протокольных деталях, а дело в сути. Мы должны подписывать новые поколения документов на самом высшем уровне и следить за их реализацией. Это крайне важно", - заявил Токаев во время переговоров с Путиным, которые прошли в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.

"Спасибо. С удовольствием приеду в Казахстан, с удовольствием!" - отметил глава российского государства. 

