Путин отметил, что с удовольствием посетит Казахстан с госвизитом в 2026 году

Президент России Владимир Путин принял приглашение казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева посетить Казахстан с государственным визитом в 2026 году. Российский лидер заверил, что сделает это с удовольствием.

"Я с удовольствием вас приглашаю посетить Казахстан в 2026 году с государственным визитом. Дело не в протокольных деталях, а дело в сути. Мы должны подписывать новые поколения документов на самом высшем уровне и следить за их реализацией. Это крайне важно", - заявил Токаев во время переговоров с Путиным, которые прошли в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.

"Спасибо. С удовольствием приеду в Казахстан, с удовольствием!" - отметил глава российского государства.