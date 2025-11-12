Главную новогоднюю ель России привезут из Рузского округа Московской области

Главной новогодней елью России в этом году выбрано вековое дерево из Рузского муниципального округа Московской области. Об этом со ссылкой на Управление делами президента РФ сообщает ТАСС.

"Высота дерева, которое украсит Соборную площадь Московского Кремля, составляет 26 метров, обхват ствола - 64 сантиметра, а размах нижних ветвей - 11 метров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дерево было отобрано из множества "кандидатов", которые оценивались по возрасту, высоте, размаху ветвей, состоянию хвои и возможности безопасной транспортировки.

"Спил ели, транспортировка, монтаж, праздничное оформление и последующая переработка будут проходить с использованием современных технологий, обеспечивающих полную сохранность и безопасность", - указали в Управделами.

На Соборной площади Кремля устанавливают живую ель с 1996 года. В 2001-2005 годах из-за сильных морозов дерево заменяли на искусственное. 90-летняя ель, украшавшая Кремль на прошлый Новый год, была доставлена из Можайского городского округа Московской области.