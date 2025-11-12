Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что на месте крушения разбившегося накануне в Грузии самолета C-130 турецких ВВС найден "черный ящик".

"Поисково-спасательные работы были начаты немедленно, как только стало известно о случившемся. Мы во взаимодействии с грузинскими властями сразу же привлекли к поискам наши беспилотники. В тот же вечер поступила информация о том, что обломки самолета обнаружены. Черный ящик нашего самолета найден, начато его изучение", - сказал он в ходе выступления в Анкаре.

Эрдоган также отметил, что "были обнаружены тела 19 погибших, поиск тела еще одного погибшего продолжается".

Турецкий лидер заверил, что случившееся "будет тщательно расследовано и во всех аспектах". "Грузинские власти оказывают максимальное содействие и сотрудничество на высшем уровне. Азербайджанские братья также предоставляют всю необходимую поддержку и помощь. Мой народ может быть уверен, что все ресурсы Турции, Грузии и Азербайджана мобилизованы", - указал он.