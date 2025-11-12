Kan: Трамп призвал президента Израиля помиловать Нетаньяху

Президент Израиля Ицхак Герцог получил письмо от американского лидера Дональда Трампа с предложением помиловать премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху. Об этом информировала израильская гостелерадиокомпания Kan.

Как отмечается, Трамп в письме Герцогу охарактеризовал дела против Нетаньяху как "политические и необоснованные" и призвал "положить конец политическим преследованиям" главы израильского правительства.

По данным Kan, президент Израиля отметил в ответном комментарии, что "любой желающий получить помилование должен подать прошение в соответствии с действующими правилами".

В ноябре 2019 года генпрокурор Израиля объявил о решении предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием по трем делам. Премьер не раз отвергал все выдвинутые против него обвинения. Обвинительные заключения были переданы в Окружной суд Иерусалима 28 января 2020 года.

Трамп в июне текущего года заявил, что следует прекратить судебное разбирательство в Израиле по делам Нетаньяху, назвав его "пародией на правосудие".