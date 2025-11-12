Отношения Польши и Украины должны строиться на уважении взаимных интересов. На это обратил внимание польский президент Кароль Навроцкий.

"Мы готовы помогать Украине, но мы не можем оставаться заложниками в отношениях с каким-либо государством, это понимают даже самые могущественные из наших партнеров", - сказал он в интервью телеканалу WPolsce24.

Навроцкий отметил, что его задача - сделать отношения с Киевом более "реалистичными и симметричными", поднимать перед украинским руководством важные для поляков вопросы.