Политика
Навроцкий: Польша не может оставаться "заложником" Украины
12 ноября 2025 / 17:58
Навроцкий: Польша не может оставаться "заложником" Украины
© AP Photo/ Alex Brandon/ТАСС

Отношения Польши и Украины должны строиться на уважении взаимных интересов. На это обратил внимание польский президент Кароль Навроцкий.

"Мы готовы помогать Украине, но мы не можем оставаться заложниками в отношениях с каким-либо государством, это понимают даже самые могущественные из наших партнеров", - сказал он в интервью телеканалу WPolsce24.

Навроцкий отметил, что его задача - сделать отношения с Киевом более "реалистичными и симметричными", поднимать перед украинским руководством важные для поляков вопросы.

