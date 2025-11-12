ВЦИОМ: россияне назвали национальными чертами самопожертвование и бескорыстие

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, национальными чертами русского народа, по мнению граждан, являются бескорыстие, коллективизм, непритязательность, самопожертвование.

Как отмечается, россияне стали реже соглашаться с тем, что русские привыкли делать все сообща (76% в 2000 году против 57% сегодня), довольствоваться малым (70% в 2000 году против 56% сегодня), нуждаться во властном лидере (80% в 2000 году против 65% сегодня).

При этом респонденты продолжают в большинстве своем не думать о выгоде в отношениях друг с другом (65%). Вместе с тем 66% полагают, что только русский человек может пожертвовать собой ради великих целей. Россияне также стали чаще заявлять, что они - довольно религиозный народ (60% против 52% в 2000 году).

Кроме того, на вопрос про советское прошлое, 67% (76% в 2000 году) опрошенных ответили, что советская власть оставила неизгладимый след на национальной идентичности, сделав русских не похожими на европейцев.

Опрос проводился 21-23 мая среди 1 604 россиян старше 18 лет.