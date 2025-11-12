Мадуро не уйдет в отставку под давлением США

Авианосец США Gerald Ford с кораблями сопровождения прибыла к берегам Венесуэлы, сообщает агентство. Американские официальные лица не уточнили местонахождение авианосца, сообщив лишь, что возглавляемая им группа перешла в зону ответственности Южного командования США по Латинской Америке.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно заявлял, что страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. Ранее сообщалось, что ВМС США разместили в Карибском море 8 кораблей, 1 атомную подводную лодку, более 16 тыс. военнослужащих и уничтожают в международных водах скоростные лодки с находящимися в них людьми, которых голословно обвиняют в контрабанде наркотиков из Венесуэлы.

Тем временем в стране проходит новая фаза военных учений "Независимость 200", которая укрепляет и выводит на более высокий уровень обороноспособность Венесуэлы. Об этом говорится в заявлении министерства обороны Боливарианской Республики, опубликованном в Telegram-канале министра информации и связи Венесуэлы Фредди Ньяньеса.

"Реализация высшей фазы учений "Независимость 200" <…> приведет к полной боевой готовности и массированному развертыванию на всей территории страны сухопутных, военно-воздушных, военно-морских сил, ракетных подразделений, систем вооружения, воинских частей, ополченцев Боливарианской национальной милиции, органов гражданской безопасности и команд по комплексной обороне", - информирует министерство обороны.

Учения проводятся в тесном сотрудничестве военных, полицейских и венесуэльского народа в интересах "противодействия имперским угрозам", отмечается в заявлении оборонного ведомства.

В то же время профессор СПГУ, доктор исторических наук Лазарь Хейфец сомневается в том, что «США готовы к крупномасштабной операции против Венесуэлы, тем более, что предлог присутствия американских вооруженных сил в Карибском море в общем-то надуманный. Борьба против наркотрафика не ведется такими методами. Поэтому для проведения широкомасштабной операции в Венесуэле нужен более серьезный предлог. Да, для администрации Трампа правительство Мадуро – незаконное правительство, но нет таких международных норм, которые позволяют одному государству влиять на режим в другой стране. Это может вызвать очень серьезное падение престижа американской администрации и негативную реакцию в латиноамериканских странах, и не только там. Кроме того, если США решаться на наземную операцию, они встретят партизанскую войну и создания такой ситуации в крупных городах, в первую очередь в Каракасе, которая не позволит силам интервентов осуществлять функции управления. Это реальный сценарий, тем более, что в Венесуэле есть традиции партизанской борьбы 1960-х годов».

Эксперт отметил, что «отмечается много вбросов по поводу того, что в такой ситуации Мадуро уйдет в отставку под таким давлением или якобы ведет некие переговоры с представителями США о своем возможном уходе при условии предоставления ему амнистии. Но не думаю, что Мадуро готов сам уйти в отставку».