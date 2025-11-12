В Москве и области 15 ноября прогнозируется снег

В Москве и Московской области уже 15 ноября прогнозируется снег и мокрый снег с дождем. Об этом со ссылкой на Гидрометцентр РФ сообщает ТАСС.

"В субботу, 15 ноября, в зоне холодного атмосферного фронта пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, а температура воздуха в течение суток составит от нуля до плюс 2 градусов в столице и от минус 1 до плюс 4 градусов - по области", - говорится в сообщении. Отмечается, что на дорогах возможно образование гололедицы.

В Гидрометцентре уточнили, что после потепления, ожидаемого в конце рабочей недели, осадки в виде дождя и снега принесет в столичный регион холодный атмосферный фронт. "Глубокий и обширный циклон приготовился преодолеть Скандинавские горы и продолжить путь на северо-восток к побережью Баренцева моря, он охватит своим влиянием большую часть Европейской России", - сказано в сообщении.

Вместе с тем днем 13 ноября на фоне облачной с прояснениями погоды воздух прогреется до 7 градусов тепла в Москве и до плюс 8 градусов - по области. Ветер ожидается южный и юго-западный со скоростью 7-12 м/с.