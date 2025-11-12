Ушаков: Вашингтон не отказывался от достигнутых Путиным и Трампом на Аляске пониманий

Вашингтон не отказывался от достигнутых президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом пониманий на Аляске. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Достигнутые в Анкоридже понимания находятся в рабочем состоянии, никто от них не отказывался - ни американская сторона, ни, естественно, мы", - отметил представитель Кремля в беседе с журналистами.

Поэтому Москва исходит из того, что "если будем продолжать обсуждать украинский кризис, то будем соблюдать это на основе пониманий, достигнутых в Анкоридже", указал он.