Эксперт: от США идут разнонаправленные сигналы в отношении контактов с Москвой

Как заявил в интервью СМИ 11 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров: «готовы также обсуждать с американскими коллегами возобновление подготовительной работы к предложенному ими саммиту лидеров России и Соединенных Штатов.

Если и когда американские коллеги возобновят свое предложение и будут готовы начать подготовку к встрече в верхах, чтобы она действительно завершилась результативно, конечно, Будапешт для нас будет предпочтительным местом. Тем более, что Д.Трамп на встрече с В.Орбаном подтвердил предпочтительность Будапешта и для Вашингтона».

Главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Антон Гришанов отмечает в этой связи, что «Россия никогда не отрицала, что она готова к обсуждению подготовки к российско-американскому саммиту, и в этом плане никаких изменений не произошло. Саммит остается перспективной возможностью. Этого и Трамп не отрицал. Когда стороны выйдут на понимание относительно вероятных условий урегулирования украинского конфликта и других проблем в наших отношениях, тогда саммит и состоится. Это не противоречит тем заявлениям, которые звучали ранее на предыдущих этапах».

«А насколько американская сторона готова к какому-либо диалогу с Москвой сейчас, это вопрос к американской стороне, - считает эксперт. - Мы слышали заявления Трампа относительно того, что он не отрицает важности этого диалога и возможности того, что состоится некая встреча. Но она должна быть подготовленной и должна привести к результатам. Пока мы видим разнонаправленные сигналы, включая и введение санкций, и отсутствие каких-то предложений, которые соответствовали бы договоренностям, озвученным предварительно в Анкоридже, точнее тем пониманиям, к которым президенты пришли в Анкоридже. Поэтому нужно подождать, пока они определятся со своей позицией и более того, пока станет понятным, что они готовы эту позицию довести до Европы и до Киева, с тем, чтобы были выполнены, поставленные президентом Путиным задачи».