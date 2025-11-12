Путин и Токаев подписали Декларацию о стратегическом партнерстве двух стран

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали в Кремле Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран.

Путин отметил, что важным итогом визита стала декларация о переходе российско-казахстанских отношений на качественно новый, еще более продвинутый уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Конкретные направления совместной работы на долгосрочную перспективу в политике безопасности, торгово-инвестиционной и культурно гуманитарной областях отражены в солидном пакете заключенных межправительственных и межведомственных соглашений и меморандумов.

Согласно документу, стороны намерены укреплять партнерство в энергетической сфере, включающее добычу, транспортировку и поставки нефти и нефтепродуктов, природного газа, угля и электроэнергии.

Стороны условились сохранять приверженность целям построения более представительного и справедливого многополярного миропорядка, основанного на соблюдении норм международного права. Кроме того, Москва и Астана будут сотрудничать в интересах устойчивой международной безопасности, поддерживать ключевую роль ОДКБ в поддержании региональной стабильности, а также развивать сотрудничество в области биологической и информационной безопасности.

Страны, в том числе, готовы совместно работать над либерализацией торговых отношений между участниками евразийского пространства. Особое значение также будут иметь усилия по наращиванию пропускной способности международного транспортного коридора Север - Юг и его сопряжению с другими транспортными артериями в регионе.

На сегодняшний день Россия квалифицирует как отношения стратегического партнерства, в частности, свои внешнеполитические связи с Венесуэлой, Индонезией, Ираном, Китаем, КНДР.