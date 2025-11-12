Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
12 ноября 2025 / 20:58
КОТИРОВКИ
USD
12/11
81.3562
EUR
12/11
94.1954
Новости часа
Песков: у киевского режима много грехов, в их числе коррупция Цена серебра впервые с 17 октября поднялась выше $52 за тройскую унцию
Москва
12 ноября 2025 / 20:58
Котировки
USD
12/11
81.3562
0.0000
EUR
12/11
94.1954
0.0000
Эксперт: от США идут разнонаправленные сигналы в отношении контактов с Москвой
Эксперт: от США идут разнонаправленные сигналы в отношении контактов с Москвой
12 ноября 2025 / 19:39
Трампу пока не удалось затянуть в свою орбиту среднеазиатские республики. Мнение
Трампу пока не удалось затянуть в свою орбиту среднеазиатские республики. Мнение
12 ноября 2025 / 11:49
Политолог Макаренко: у европейских лидеров – осеннее обострение
Политолог Макаренко: у европейских лидеров – осеннее обострение
12 ноября 2025 / 11:45
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Политика / Союз России и Белоруссии / Политика и религия
Политика
Литва намерена открыть границу, убедившись в позитивных знаках из Белоруссии
12 ноября 2025 / 19:15
Литва намерена открыть границу, убедившись в позитивных знаках из Белоруссии
© REUTERS/ Kacper Pempel/ТАСС

Литва, убедившись в позитивных сигналах из Белоруссии, сразу же откроет границу с этой страной. С таким заявлением выступила премьер-министр балтийской республики Инга Ругинене.

"Наблюдаем позитивные подвижки из Белоруссии. Однако мы должны убедиться, что это действительно позитивные знаки", - отметила она при общении с журналистами.

По словам премьера, в таком случае Вильнюс готов к ответным действиям. "Если это так, мы тут же и сейчас откроем границу", - указал он.

Вильнюс 29 октября в одностороннем порядке на месяц закрыл границу с Белоруссией, утверждая, что Минск намеренно не контролирует запуск со своей территории воздушных шаров с сигаретной контрабандой, которые несут угрозу безопасности гражданской авиации. Белоруссия, со своей стороны, прекратила пропуск через границу литовских фур. К настоящему времени там остается 1 тыс. грузовиков. 

Эксперт: от США идут разнонаправленные сигналы в отношении контактов с Москвой
Эксперт: от США идут разнонаправленные сигналы в отношении контактов с Москвой
Трампу пока не удалось затянуть в свою орбиту среднеазиатские республики. Мнение
Трампу пока не удалось затянуть в свою орбиту среднеазиатские республики. Мнение
Политолог Макаренко: у европейских лидеров – осеннее обострение
Политолог Макаренко: у европейских лидеров – осеннее обострение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
20:16
Песков: у киевского режима много грехов, в их числе коррупция
19:59
Цена серебра впервые с 17 октября поднялась выше $52 за тройскую унцию
19:43
Путин пригласил Токаева на саммит лидеров СНГ в Санкт-Петербурге
19:32
Каллас заявила, что проект "стены дронов" охватит всю Европу
19:15
Литва намерена открыть границу, убедившись в позитивных знаках из Белоруссии
18:57
Путин и Токаев подписали Декларацию о стратегическом партнерстве двух стран
18:45
Ушаков: Вашингтон не отказывался от достигнутых Путиным и Трампом на Аляске пониманий
18:30
В Москве и области 15 ноября прогнозируется снег
18:17
ВЦИОМ: россияне назвали национальными чертами самопожертвование и бескорыстие
17:58
Навроцкий: Польша не может оставаться "заложником" Украины
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения