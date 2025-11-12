Литва намерена открыть границу, убедившись в позитивных знаках из Белоруссии

Литва, убедившись в позитивных сигналах из Белоруссии, сразу же откроет границу с этой страной. С таким заявлением выступила премьер-министр балтийской республики Инга Ругинене.

"Наблюдаем позитивные подвижки из Белоруссии. Однако мы должны убедиться, что это действительно позитивные знаки", - отметила она при общении с журналистами.

По словам премьера, в таком случае Вильнюс готов к ответным действиям. "Если это так, мы тут же и сейчас откроем границу", - указал он.

Вильнюс 29 октября в одностороннем порядке на месяц закрыл границу с Белоруссией, утверждая, что Минск намеренно не контролирует запуск со своей территории воздушных шаров с сигаретной контрабандой, которые несут угрозу безопасности гражданской авиации. Белоруссия, со своей стороны, прекратила пропуск через границу литовских фур. К настоящему времени там остается 1 тыс. грузовиков.