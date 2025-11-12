Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
12 ноября 2025 / 20:59
Песков: у киевского режима много грехов, в их числе коррупция Цена серебра впервые с 17 октября поднялась выше $52 за тройскую унцию
12 ноября 2025 / 19:39
12 ноября 2025 / 11:49
12 ноября 2025 / 11:45
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Безопасность
Каллас заявила, что проект "стены дронов" охватит всю Европу
12 ноября 2025 / 19:32
Каллас заявила, что проект "стены дронов" охватит всю Европу
© AP Photo/ Virginia Mayo/ТАСС

Проект "стены дронов", которым первоначально предполагалось охватить только страны на востоке Евросоюза, охватит всю Европу. Соответствующее заявление сделала глава дипслужбы ЕС Кая Каллас в интервью греческой газете Kathimerini.

"Когда мы обсуждали дорожную карту европейской обороны, то выделили четыре флагманских оборонных проекта. Однако ограничений нет, и именно поэтому, например, стена против дронов, которая изначально предусматривалась только для восточного фланга, теперь распространяется на всю Европу, так как дроны являются проблемой для каждого региона, мешают коммерческим рейсам и создают проблемы в европейских аэропортах", - указала она.

В октябре премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе пресс-конференции лидеров стран Средиземноморской группы в Словении отмечал, что угрозы для ЕС исходят не только с востока, но и с юга, сообщество должно обладать потенциалом для защиты внешних границ стран-членов.

"Стена дронов" - совместный проект Германии, Польши, Финляндии и стран Балтии, нацеленный на развертывание вдоль границы с РФ многослойной системы из средств мониторинга и автоматизированных систем защиты от беспилотников. В настоящее время инициатива находится на стадии разработки и отбора прототипов. 

Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
