Путин пригласил Токаева на саммит лидеров СНГ в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин пригласил своего казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева принять участие в неформальном саммите лидеров стран СНГ, который состоится в Санкт-Петербурге в конце текущего года.

"В конце декабря в Санкт-Петербурге запланированы очередное заседание Высшего евразийского экономического совета и ставшая уже традиционной неформальная встреча лидеров СНГ. Мы, конечно же, ждем Касым-Жомарта Кемелевича и на этих мероприятиях", - отметил глава российского государства.

Он высоко оценил состоявшиеся двусторонние переговоры, выразив уверенность, что "их результаты на деле поспособствуют дальнейшему укреплению многоплановых российско-казахстанских отношений на благо двух стран".

Вместе с тем Путин отметил, что при обсуждении ключевых международных проблем подтверждено, что по большинству из них подходы Москвы и Астаны близки.

"Наши страны координируют свои позиции в ООН и других многосторонних форумах. Россия и Казахстан стояли у истоков создания Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества и активно участвуют в их работе. При содействии России на саммите БРИКС в Казани в 2024 году Казахстан получил статус государства-партнера и в этом объединении. Мы также сообща занимаемся интеграционным строительством в рамках СНГ и Евразийского экономического союза", - заключил он.