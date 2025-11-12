Эксперт: от США идут разнонаправленные сигналы в отношении контактов с Москвой
12 ноября 2025 / 19:39
Трампу пока не удалось затянуть в свою орбиту среднеазиатские республики. Мнение
12 ноября 2025 / 11:49
Политолог Макаренко: у европейских лидеров – осеннее обострение
12 ноября 2025 / 11:45
Экономика
Цена серебра впервые с 17 октября поднялась выше $52 за тройскую унцию
12 ноября 2025 / 19:59
© Александр Рюмин/ ТАСС
Цена фьючерса на серебро с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) превысила $52 за тройскую унцию впервые с 17 октября текущего года.
По состоянию на 17:38 мск, стоимость серебра демонстрировала рост на 2,61% и торговалась на уровне $52,07 за тройскую унцию. К 17:52 мск цена на драгметалл ускорила рост и находилась на отметке в $52,225 за унцию (+2,92%).
Вместе с тем фьючерс на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex находился на уровне $4 145,4 (+0,71%), свидетельствуют данные торговой площадки.