Цена серебра впервые с 17 октября поднялась выше $52 за тройскую унцию

Цена фьючерса на серебро с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) превысила $52 за тройскую унцию впервые с 17 октября текущего года.

По состоянию на 17:38 мск, стоимость серебра демонстрировала рост на 2,61% и торговалась на уровне $52,07 за тройскую унцию. К 17:52 мск цена на драгметалл ускорила рост и находилась на отметке в $52,225 за унцию (+2,92%).

Вместе с тем фьючерс на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex находился на уровне $4 145,4 (+0,71%), свидетельствуют данные торговой площадки.