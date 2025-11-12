Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
12 ноября 2025 / 19:39
12 ноября 2025 / 11:49
12 ноября 2025 / 11:45
Песков: у киевского режима много грехов, в их числе коррупция
12 ноября 2025 / 20:16
© Валентина Певцова/ POOL/ ТАСС

Коррупция пожирает киевский режим изнутри. На Украине воруют большую часть выделенных Европой и США денег, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о скандале с "пленками Миндича".

"У киевского режима много грехов. Коррупция - один из них. И коррупция - это то явление, которое буквально жрет изнутри киевский режим", - отметил он.

По словам представителя Кремля, на Украине "воруют большую часть тех денег, которые они получают от европейцев и от американцев". Это непреложный факт, очевидный", - добавил он.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) информировало о том, что коррупционная группа во главе с бизнесменом и другом Зеленского Тимуром Миндичем могла действовать не только в энергетической, но и в оборонной сфере. Со своей стороны, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщил, что Миндич вмешивался в сферу обороны через "осуществление влияния" на занимавшего в тот момент пост министра обороны Рустема Умерова.

В понедельник НАБУ и САП объявили о расследовании дела о крупной коррупционной схеме в энергетике. Прошли обыски в компании "Энергоатом", а также у бывшего министра энергетики, действующего главы Минюста Германа Галущенко и Миндича. НАБУ распространило сделанные в квартире последнего записи разговоров с обсуждением коррупционных схем. В ведомстве указали, что к деятельности преступной группы причастны четыре действующих и бывших министра. 

Утром 12 ноября украинское правительство сообщило об отстранении Галущенко от исполнения обязанностей главы Минюста. 

