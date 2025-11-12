Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
12 ноября 2025 / 19:39
12 ноября 2025 / 11:49
12 ноября 2025 / 11:45
Политика
Токаев: все успехи современной России связаны с именем Путина
12 ноября 2025 / 20:31
Токаев: все успехи современной России связаны с именем Путина
© Пресс-служба президента Республики Казахстан/ ТАСС

Президент России Владимир Путин вносит существенный вклад в развитие российской государственности, все успехи современной РФ связаны с его именем. На этом акцентировал внимание президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который находится в Москве с государственным визитом.

"Все успехи современной России связаны с вами, уважаемый Владимир Владимирович, деятельностью, дальновидной политикой и, разумеется, авторитетным лидерством. Вы вносите огромный личный вклад в укрепление российской государственности и международной позиции вашего государства", - отметил Токаев во время государственного обеда в Кремле, который был организован по случаю его визита.

Казахстанский лидер также заявил, что существует казахская мудрость, которая в переводе на русский звучит как "Богом данный сосед", которым для Казахстана является Россия. Кроме того, он предложил тост за светлое будущее и процветание народов двух стран и президента РФ. 

