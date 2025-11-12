Токаев: все успехи современной России связаны с именем Путина

Президент России Владимир Путин вносит существенный вклад в развитие российской государственности, все успехи современной РФ связаны с его именем. На этом акцентировал внимание президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который находится в Москве с государственным визитом.

"Все успехи современной России связаны с вами, уважаемый Владимир Владимирович, деятельностью, дальновидной политикой и, разумеется, авторитетным лидерством. Вы вносите огромный личный вклад в укрепление российской государственности и международной позиции вашего государства", - отметил Токаев во время государственного обеда в Кремле, который был организован по случаю его визита.

Казахстанский лидер также заявил, что существует казахская мудрость, которая в переводе на русский звучит как "Богом данный сосед", которым для Казахстана является Россия. Кроме того, он предложил тост за светлое будущее и процветание народов двух стран и президента РФ.