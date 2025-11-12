Стоимость нефти Brent на ICE снижалась на более чем 3%

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2026 года на бирже ICE в Лондоне теряла более чем 3%, опускаясь ниже $63 за баррель.

По состоянию на 19:11 мск, стоимость нефти Brent снижалась на 3,38% и находилась на отметке в $62,96 за баррель.

К 19:20 мск фьючерс на Brent замедлил снижение и торговался на уровне $63,12 (-3,13%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в декабре 2025 года снижался на 3,51% и составлял $58,9 за баррель, свидетельствуют данные площадки.