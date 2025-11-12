Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
12 ноября 2025 / 22:30
Москва
12 ноября 2025 / 22:30
12 ноября 2025 / 19:39
12 ноября 2025 / 11:49
Политика
Лидеры России и Казахстана прибыли в Большой театр на гала-концерт
12 ноября 2025 / 20:58
Лидеры России и Казахстана прибыли в Большой театр на гала-концерт
© Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев прибыли в Большой театр, где посмотрят гала-концерт мастеров искусств Казахстана, передает ТАСС.

Гала-концерт организован по случаю дней культуры Казахстана в России. Токаев посещением Большого театра завершает высший по статусу - государственный визит в РФ, который проходил 11-12 ноября.

В ходе концерта президенты послушают и посмотрят более 10 инструментальных и хореографических композиций. В их числе песни "Я люблю тебя, Россия!", "Я люблю тебя, жизнь", "Песня о далекой Родине" из фильма "Семнадцать мгновений весны".

Ранее в среду состоялась церемония официальной встречи двух лидеров. Они побеседовали друг с другом и продолжили общение в формате российско-казахстанских переговоров. Заключительной частью стал государственный обед, который в честь высокого гостя дал Путин.

Кроме того, был подписан пакет документов, в частности Декларация о переходе межгосударственных отношений России и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. 

