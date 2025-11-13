Андрей Ильяшенко, международный обозреватель

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити отказалась подтвердить свою приверженности т.н. «трем безъядерным принципам» Японии – не иметь, не производить и не ввозить ядерное оружие на свою территорию. Это ключевое положение японской оборонной политики в ядерной сфере зафиксировано в парламентской резолюции в ноябре 1972 года. С тех пор все японские премьер-министры однозначно заявляли о своей поддержке этих принципов.

Отвечая 11 ноября в парламенте на вопрос депутата о приверженности «трём безъядерным принципам», она заявила: «Начат пересмотр доктринальных документов (в сфере обороны Японии). Сейчас не тот этап, когда можно говорить о формулировках».

Генсек кабинета министров Японии Минору Кихара, выполняющий роль официального споуксмена правительства, также уклонился 12 ноября от конкретного ответа на аналогичный вопрос журналистов.

Следует напомнить, что год назад Сакаити призывала к дискуссии о трактовании принципа «не ввозить на территорию Японии ядерное оружие». Эту позицию она озвучивала и ранее.

Более конкретен был ее партийный покровитель и ментор, бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который 4 года назад заявил в выступлении на телеканале Fuji TV: «Япония также должна обсудить» политику совместного использования ядерного оружия, которая предполагает размещение и совместную эксплуатацию ядерного оружия США на территории Японии. Отметив, что принцип совместного использования ядерного оружия принят некоторыми странами-членами НАТО, такими как Германия и Бельгия, он добавил: «Как обеспечивается глобальная безопасность? Реальные дискуссии не следует табуировать».

Между тем, т.н. совместное использование противоречит «трём неядерным принципам», которых Япония твёрдо придерживается, и комментарий Абэ вызвал волну критики. В связи с этим действующий на тот момент премьер, осторожный Фумио Кисида в письме парламенту заявил о намерении придерживаться «трёх неядерных принципов» и отверг обсуждение совместного использования ядерного оружия.

Сама же Такаити заявляла, что «Япония ратифицировала Договор о нераспространении ядерного оружия, поэтому мы считаем, что не можем обладать ядерным оружием или производить его». Но касаемо принципа «не ввозить», она сослалась на позицию министра иностранных дел Кацуи Окады, который в ответах на парламентский запрос в 2010 году ответил, что ввоз ядерного оружия американскими военными в чрезвычайной ситуации может произойти по решению правительства Японии. Такаити подчеркнула, что «если возникнет ситуация выбора между безъядерными принципами и жизнью граждан, решение должно приниматься правительством, не связанным дискуссиями».

Тогда же Такаити в контексте событий на Украине и нарастания конфронтации с КНР, высказала мнение, что при обсуждении стратегии национальной безопасности «не должно быть никаких табу. Если мы не создадим систему, которая обеспечит Японии возможность защитить себя собственными силами, если будем полностью полагаться на другие страны, мы не сможем защитить жизни наших граждан».

Это достаточно ясное указание на то, что Такаити, а также военные и политические круги страны в целом давно и серьезно обеспокоены готовностью США использовать свои силы сдерживания для защиты Японии. Но пока стремятся теснее привязать Вашингтон к проблемам собственной безопасности.

Видимо поэтому, став премьер-министром, Такаити резво взялась за реализацию политического наследия Синдзо Абэ, погибшего от пули убийцы-одиночки три года назад.

Как сообщило 12 ноября японское агентство Киодо, со следующей недели правящая Либерально-демократическая партия Японии, которую возглавляет Сакаити, проведет серию дискуссий по вопросам пересмотра ключевых положений политики в сфере безопасности. Тематика включает «три неядерных принципа», увеличение бюджетных расходов на оборону, применение БПЛА, усиление боевых возможностей, обеспечение поставок стратегических товаров, постановки на вооружение подводных лодок с атомной силовой установкой, а также либерализацию правил экспорта и поставок за рубеж вооружений и военной техники.

Причем «принципы» в этом перечне наиболее принципиальны.

Если периодические заявления отставных японских военных и политиков о возможности приобретения Японией собственного ядерного оружия выглядят как некое давление на Вашингтон, который может увильнуть от своих договорных обязанностей по защите Японии в случае крупного кризиса, то альтернативная собственному ядерному оружию интеграция Японии в систему ядерного сдерживания США достаточно очевидна. Первые решения на этот счет были приняты при администрации Байдена.

Все это для Москвы не секрет.

Как заявил 11 ноября в интервью российским СМИ министр иностранных дел России Сергей Лавров, Роберт Кадлек при обсуждении в Сенате его кандидатуры на пост замминистра войны США «продемонстрировал еще немало «чудес» двойных стандартов, когда сказал, что стратегия ядерного сдерживания НАТО может быть изменена в связи с тем, что в Белоруссии размещено российское тактическое ядерное оружие. А то, что это сделано после многих десятилетий действия «совместных ядерных миссий» (тактическое ядерное оружие США давным-давно размещено в пяти странах-членах НАТО) и что мы об этом давно говорили, предлагали «убрать» все ядерное оружие на территории стран, которым оно принадлежит, – все это было «пропущено мимо ушей».

Раз Белоруссия получила ядерное оружие от России, тогда, дескать, они его еще где-нибудь разместят. Знаем, что идут соответствующие контакты и с Южной Кореей, и с Японией. Это хорошо известно. Это очень опасные игры».