13 ноября 2025 / 13:46
Эксперт: от США идут разнонаправленные сигналы в отношении контактов с Москвой
12 ноября 2025 / 19:39
Политолог Макаренко: у европейских лидеров – осеннее обострение
/ Россия / Безопасность / Стратегическая безопасность / Разоружение
Безопасность
Песков отметил, что ядерная риторика неизменно несет опасность
13 ноября 2025 / 10:20
Песков отметил, что ядерная риторика неизменно несет опасность
© Михаил Джапаридзе/ ТАСС

Москва предпочла бы воздержаться от комментариев в рамках риторики вокруг ядерных испытаний, поскольку она неизменно несет опасность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ядерная риторика всегда опасна. С одной стороны, ядерное оружие представляет собой хороший инструмент для поддержания мира с точки зрения взаимного сдерживания, но, с другой стороны, об этом даже опасно говорить. И, откровенно говоря, мы бы предпочли не делать заявлений", - сказал представитель Кремля в интервью телеканалу CNN.

Некоторое время назад президент США Дональд Трамп сообщил, что дал поручение Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия, объяснив это тем, что некие другие страны уже этим занимаются. Американский лидер не уточнил, о каких именно испытаниях идет речь, имеются ли в виду в том числе подрывы ядерных боезарядов.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам собрать, проанализировать дополнительную информацию и "внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия". 

