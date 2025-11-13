Yonhap: Samsung в декабре выпустит складывающийся втрое смартфон

Южнокорейская компания Samsung Electronics намерена представить смартфон со складывающимся втрое экраном Galaxy Z TriFold 5 декабря. Об этом со ссылкой на источники информировало агентство Yonhap.

Как отмечается, стоимость устройства составит от 3 млн вон ($2 042) до 4 млн вон ($2 720). Продажи будут доступны в Республике Корея и ряде других стран, включая Китай, Сингапур и ОАЭ. Первоначально на рынок попадет порядка 20 тыс. - 30 тыс. гаджетов. В полностью развернутом состоянии диагональ экрана смартфона будет составлять порядка 10 дюймов, что сопоставимо с планшетом.

Согласно данным газеты "Чосон ильбо", на церемонии 5 декабря впервые будут раскрыты технические характеристики новинки. По словам источника издания, Samsung Electronics сначала решила выпустить на рынок небольшую партию, так как стремится продемонстрировать свой технологический уровень. Вместе с тем отмечается, что Galaxy Z TriFold - предварительное название.

В сентябре прошлого года свой смартфон со складывающимся втрое экраном Huawei Mate XT выпустила китайская компания Huawei.