Общество
Президент РФ объявил благодарность Якубовичу, Гузеевой и Сябитовой
13 ноября 2025 / 10:59
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение "О поощрении", в котором объявил благодарность телеведущим Леониду Якубовичу, Александру Гордону, Ларисе Гузеевой и Розе Сябитовой за заслуги в области СМИ. Соответствующий документ опубликован.
Как отмечается, благодарность была объявлена, в том числе за многолетнюю добросовестную работу.