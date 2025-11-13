Президент РФ объявил благодарность Якубовичу, Гузеевой и Сябитовой

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение "О поощрении", в котором объявил благодарность телеведущим Леониду Якубовичу, Александру Гордону, Ларисе Гузеевой и Розе Сябитовой за заслуги в области СМИ. Соответствующий документ опубликован.

Как отмечается, благодарность была объявлена, в том числе за многолетнюю добросовестную работу.