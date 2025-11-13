Саакашвили переведен из клиники в тюрьму

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили ввиду улучшения состояния здоровья возвращен в тюрьму из клиники, где находился с мая 2022 года. Об этом сказано в заявлении Специальной пенитенциарной службы Минюста Грузии.

"Поскольку состояние здоровья осужденного Михаила Саакашвили удовлетворительное и ему не требуется стационарное лечение, он был выписан из клиники гражданского сектора и вернулся в пенитенциарное учреждение №12, где продолжит отбывать наказание на общих основаниях", - следует из заявления.

Уточняется, что Саакашвили был переведен в клинику "Вивамед" 12 мая 2022 года с целью получения стационарного медицинского обслуживания, где находился до настоящего времени. Возвращение заключенного из частной клиники в тюрьму осуществляется на основании решения лечащего врача.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы. В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, но был задержан, после чего ему было предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы. 17 марта 2025 года по указанному делу его приговорили к 4,5 годам тюрьмы. 6 ноября текущего года Генпрокуратура Грузии сообщила о возбуждении нового дела в отношении Саакашвили - за саботаж и призывы к свержению власти.

В последнее время состояние здоровья Саакашвили заметно улучшилось, он активно участвовал в антиправительственной агитации перед парламентскими выборами 2024 года и в последующий период.