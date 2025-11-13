Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
13 ноября 2025 / 13:46
КОТИРОВКИ
USD
13/11
81.2852
EUR
13/11
94.1893
Новости часа
Российский рынок акций на открытии торгов движется вверх Ушаков не исключает проведения саммита РФ - США в Будапеште
Москва
13 ноября 2025 / 13:46
Котировки
USD
13/11
81.2852
0.0000
EUR
13/11
94.1893
0.0000
Эксперт: от США идут разнонаправленные сигналы в отношении контактов с Москвой
Эксперт: от США идут разнонаправленные сигналы в отношении контактов с Москвой
12 ноября 2025 / 19:39
Трампу пока не удалось затянуть в свою орбиту среднеазиатские республики. Мнение
Трампу пока не удалось затянуть в свою орбиту среднеазиатские республики. Мнение
12 ноября 2025 / 11:49
Политолог Макаренко: у европейских лидеров – осеннее обострение
Политолог Макаренко: у европейских лидеров – осеннее обострение
12 ноября 2025 / 11:45
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Политика / Происшествия / Политика и религия
Политика
Саакашвили переведен из клиники в тюрьму
13 ноября 2025 / 11:18
Саакашвили переведен из клиники в тюрьму
© Ираклий Геденидзе/ POOL/ ТАСС

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили ввиду улучшения состояния здоровья возвращен в тюрьму из клиники, где находился с мая 2022 года. Об этом сказано в заявлении Специальной пенитенциарной службы Минюста Грузии.

"Поскольку состояние здоровья осужденного Михаила Саакашвили удовлетворительное и ему не требуется стационарное лечение, он был выписан из клиники гражданского сектора и вернулся в пенитенциарное учреждение №12, где продолжит отбывать наказание на общих основаниях", - следует из заявления.

Уточняется, что Саакашвили был переведен в клинику "Вивамед" 12 мая 2022 года с целью получения стационарного медицинского обслуживания, где находился до настоящего времени. Возвращение заключенного из частной клиники в тюрьму осуществляется на основании решения лечащего врача.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы. В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, но был задержан, после чего ему было предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы. 17 марта 2025 года по указанному делу его приговорили к 4,5 годам тюрьмы. 6 ноября текущего года Генпрокуратура Грузии сообщила о возбуждении нового дела в отношении Саакашвили - за саботаж и призывы к свержению власти.

В последнее время состояние здоровья Саакашвили заметно улучшилось, он активно участвовал в антиправительственной агитации перед парламентскими выборами 2024 года и в последующий период. 

Эксперт: от США идут разнонаправленные сигналы в отношении контактов с Москвой
Эксперт: от США идут разнонаправленные сигналы в отношении контактов с Москвой
Трампу пока не удалось затянуть в свою орбиту среднеазиатские республики. Мнение
Трампу пока не удалось затянуть в свою орбиту среднеазиатские республики. Мнение
Политолог Макаренко: у европейских лидеров – осеннее обострение
Политолог Макаренко: у европейских лидеров – осеннее обострение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
11:59
Российский рынок акций на открытии торгов движется вверх
11:42
Ушаков не исключает проведения саммита РФ - США в Будапеште
11:18
Саакашвили переведен из клиники в тюрьму
10:59
Президент РФ объявил благодарность Якубовичу, Гузеевой и Сябитовой
10:37
Yonhap: Samsung в декабре выпустит складывающийся втрое смартфон
10:20
Песков отметил, что ядерная риторика неизменно несет опасность
20:58
Лидеры России и Казахстана прибыли в Большой театр на гала-концерт
20:44
Стоимость нефти Brent на ICE снижалась на более чем 3%
20:31
Токаев: все успехи современной России связаны с именем Путина
20:16
Песков: у киевского режима много грехов, в их числе коррупция
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения