Ушаков не исключает проведения саммита РФ - США в Будапеште

Проведение встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в столице Венгрии еще возможно. Такое мнение выразил помощник российского лидера по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков в комментарии для Telegram-канала "Юнашев Live".

"Будапештский саммит еще возможен, почему нет?" - отметил он. Вместе с тем, согласно Telegram-каналу, ориентировочные сроки саммита представитель Кремля не обозначил.

16 октября президент США после телефонного разговора с российским коллегой сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Позже проведение саммита было отложено, так как сторонам не удалось согласовать свои позиции для достижения значимого результата по урегулированию украинского конфликта. Москва и Вашингтон отметили, что встреча состоится, когда для этого будут созданы подходящие условия.