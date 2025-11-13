Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
13 ноября 2025
12 ноября 2025 / 19:39
12 ноября 2025 / 11:49
12 ноября 2025 / 11:45
Ушаков не исключает проведения саммита РФ - США в Будапеште
13 ноября 2025 / 11:42
Ушаков не исключает проведения саммита РФ - США в Будапеште
© Михаил Метцель/ ТАСС

Проведение встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в столице Венгрии еще возможно. Такое мнение выразил помощник российского лидера по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков в комментарии для Telegram-канала "Юнашев Live".

"Будапештский саммит еще возможен, почему нет?" - отметил он. Вместе с тем, согласно Telegram-каналу, ориентировочные сроки саммита представитель Кремля не обозначил.

16 октября президент США после телефонного разговора с российским коллегой сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Позже проведение саммита было отложено, так как сторонам не удалось согласовать свои позиции для достижения значимого результата по урегулированию украинского конфликта. Москва и Вашингтон отметили, что встреча состоится, когда для этого будут созданы подходящие условия.

