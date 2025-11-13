Эксперт: от США идут разнонаправленные сигналы в отношении контактов с Москвой
12 ноября 2025 / 19:39
12 ноября 2025 / 11:49
12 ноября 2025 / 11:45
Российский рынок акций на открытии торгов движется вверх
13 ноября 2025 / 11:59
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 13 ноября отметился ростом ключевых индексов. Курс юаня перешел к снижению после роста в начале торгов.
По состоянию на 10:00 мск, индекс Московской биржи рос на 0,18% и торговался на уровне 2 540,91 пункта, индекс РТС также поднимался на 0,18% и составлял 984,73 пункта. Курс юаня повышался на 4,2 копейки, до 11,325 рубля.
К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил рост до 2 541,39 пункта (+0,2%), индекс РТС составлял 984,92 пункта (+0,2%). Вместе с тем курс китайской валюты перешел к снижению и составил 11,318 рубля (-4,9 копейки).