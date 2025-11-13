Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
13 ноября 2025 / 15:17
КОТИРОВКИ
USD
13/11
81.2852
EUR
13/11
94.1893
Новости часа
Литва на 10 лет закрыла въезд Моргенштерну Премьер Венгрии назвал коррупционеров на Украине "военной мафией" Зеленского
Москва
13 ноября 2025 / 15:17
Котировки
USD
13/11
81.2852
0.0000
EUR
13/11
94.1893
0.0000
Эксперт: от США идут разнонаправленные сигналы в отношении контактов с Москвой
Эксперт: от США идут разнонаправленные сигналы в отношении контактов с Москвой
12 ноября 2025 / 19:39
Трампу пока не удалось затянуть в свою орбиту среднеазиатские республики. Мнение
Трампу пока не удалось затянуть в свою орбиту среднеазиатские республики. Мнение
12 ноября 2025 / 11:49
Политолог Макаренко: у европейских лидеров – осеннее обострение
Политолог Макаренко: у европейских лидеров – осеннее обострение
12 ноября 2025 / 11:45
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Экономика / Евроведение / Антироссийские санкции
Экономика
ЕК передаст Украине порядка €6 млрд за счет дохода от российских активов
13 ноября 2025 / 12:15
ЕК передаст Украине порядка €6 млрд за счет дохода от российских активов
© AP Photo/ Ebrahim Noroozi/ТАСС

Еврокомиссия объявила о выделении Украине порядка €6 млрд по кредитной линии ERA, совокупный объем которой составляет до €45 млрд и которая предоставлена странами Группы семи под доходы от реинвестирования замороженных активов России. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте.

"Сегодня мы объявляем о выделении Украине €6 млрд по программе ERA", - сказала она, признав, что главной целью этих действий Еврокомиссии является стремление повысить для РФ затраты на проведение специальной военной операции (СВО) на Украине.

Фон дер Ляйен отметила, что этот транш включает также средства по линии Европейского фонда поддержки Украины.

Вместе с тем еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис в соцсети X уточнил, что в рамках программы ERA ЕС сегодня предоставляет Украине €4,1 млрд и на этом кредитная линия от сообщества в рамках ERA исчерпана. Эта европейская кредитная линия составляла €18,1 млрд от общего объема ERA в €45 млрд.

Кроме того, фон дер Ляйен в очередной раз подчеркнула, что ЕК считает экспроприацию российских активов под видом так называемого репарационного кредита наилучшей для ЕС возможностью содержания Украины в 2026-2027 годах.

Бельгия, где заморожена основная часть от порядка €200 млрд суверенных активов России в ЕС, продолжает блокировать их экспроприацию, опасаясь реакции РФ.

Эксперт: от США идут разнонаправленные сигналы в отношении контактов с Москвой
Эксперт: от США идут разнонаправленные сигналы в отношении контактов с Москвой
Трампу пока не удалось затянуть в свою орбиту среднеазиатские республики. Мнение
Трампу пока не удалось затянуть в свою орбиту среднеазиатские республики. Мнение
Политолог Макаренко: у европейских лидеров – осеннее обострение
Политолог Макаренко: у европейских лидеров – осеннее обострение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
13:33
Литва на 10 лет закрыла въезд Моргенштерну
13:14
Премьер Венгрии назвал коррупционеров на Украине "военной мафией" Зеленского
12:59
Доллар на Forex опускался ниже 79 рублей впервые с 27 октября
12:45
Трамп положил конец самому долгому шатдауну в истории США
12:32
Российские ВС освободили Синельниково и Даниловку
12:15
ЕК передаст Украине порядка €6 млрд за счет дохода от российских активов
11:59
Российский рынок акций на открытии торгов движется вверх
11:42
Ушаков не исключает проведения саммита РФ - США в Будапеште
11:18
Саакашвили переведен из клиники в тюрьму
10:59
Президент РФ объявил благодарность Якубовичу, Гузеевой и Сябитовой
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения