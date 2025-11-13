Еврокомиссия объявила о выделении Украине порядка €6 млрд по кредитной линии ERA, совокупный объем которой составляет до €45 млрд и которая предоставлена странами Группы семи под доходы от реинвестирования замороженных активов России. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте.

"Сегодня мы объявляем о выделении Украине €6 млрд по программе ERA", - сказала она, признав, что главной целью этих действий Еврокомиссии является стремление повысить для РФ затраты на проведение специальной военной операции (СВО) на Украине.

Фон дер Ляйен отметила, что этот транш включает также средства по линии Европейского фонда поддержки Украины.

Вместе с тем еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис в соцсети X уточнил, что в рамках программы ERA ЕС сегодня предоставляет Украине €4,1 млрд и на этом кредитная линия от сообщества в рамках ERA исчерпана. Эта европейская кредитная линия составляла €18,1 млрд от общего объема ERA в €45 млрд.

Кроме того, фон дер Ляйен в очередной раз подчеркнула, что ЕК считает экспроприацию российских активов под видом так называемого репарационного кредита наилучшей для ЕС возможностью содержания Украины в 2026-2027 годах.

Бельгия, где заморожена основная часть от порядка €200 млрд суверенных активов России в ЕС, продолжает блокировать их экспроприацию, опасаясь реакции РФ.