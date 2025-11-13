Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Эксперт: от США идут разнонаправленные сигналы в отношении контактов с Москвой
12 ноября 2025 / 19:39
Трампу пока не удалось затянуть в свою орбиту среднеазиатские республики. Мнение
12 ноября 2025 / 11:49
Политолог Макаренко: у европейских лидеров – осеннее обострение
12 ноября 2025 / 11:45
Российские ВС освободили Синельниково и Даниловку
13 ноября 2025 / 12:32
© Александр Полегенько/ ТАСС

Российские военнослужащие за прошедшие сутки освободили населенные пункты Синельниково в Харьковской области и Даниловку в Днепропетровской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Синельниково Харьковской области. Подразделения группировки войск "Восток" продолжали наступление в глубину обороны противника и в ходе решительных действий освободили населенный пункт Даниловка Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

