Трамп положил конец самому долгому шатдауну в истории США

Президент США Дональд Трамп подписал закон о продолжении финансирования работы федерального правительства до 30 января 2026 года. Так, рекордную по продолжительности приостановку работы американского правительства (шатдаун) удалось завершить на 43-й день.

Трамп отметил, что с момента подписания им документа "федеральное правительство возвращается к нормальной работе". Вместе с тем он в очередной раз обвинил в провоцировании шатдауна своих политических оппонентов из Демократической партии, указав, что по их вине в США были отменены или задержаны 20 тыс. авиарейсов, "более миллиона госслужащих" оставались без зарплаты, множество малоимущих американцев не получали выплаты.

Некоторое время назад законопроект одобрил Конгресс. Документ, в том числе предусматривает ассигнования на весь 2026 финансовый год на работу Министерства сельского хозяйства США, ведомства по делам ветеранов, а также на реализацию американских программ по строительству в военных целях. Кроме того, он предполагает отмену некоторых решений вашингтонской администрации по увольнению госслужащих и проведение голосования по мерам, касающимся медицинского страхования.

Трамп выразил уверенность, что во избежание повторения шатдауна в будущем законодатели должны избавиться от так называемого филибастера - практики затягивания рассмотрения и принятия законопроектов, которой следуют его политические оппоненты.