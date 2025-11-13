Доллар на Forex опускался ниже 79 рублей впервые с 27 октября

Курс доллара на Forex опускался ниже 79 рублей впервые с 27 октября текущего года. Об этом свидетельствуют данные ICE (композитный показатель нескольких форекс-брокеров) на площадке Investing.com.

По состоянию на 11:09 мск, курс американской валюты опускался на 3,13% и торговался на уровне 78,729 рубля. Вместе с тем курс доллара на российском межбанковском рынке снижался на 0,88% и находился на отметке в 80,56 рубля.

К 11:21 мск курс доллара на Forex замедлил снижение и составлял 80,61 рубля (-0,81%), на межбанковском рынке находился на уровне 80,59 рубля (-0,84%). Курс евро на межбанке опускался на 0,59% и составлял 93,63 рубля.