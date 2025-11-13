Громкий коррупционный скандал на Украине продемонстрировал, что страна погрузилась в хаос, и Евросоюз должен отказаться от ее финансирования. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Удалось разоблачить украинскую военную мафиозную сеть, имеющую тысячи связей с Зеленским. Министр энергетики уже подал в отставку, а главный обвиняемый покинул страну. Именно в этот хаос брюссельцы хотят влить деньги европейских налогоплательщиков. То, что не будет потеряно на фронте, украдет военная мафия. Это безумие", - указал политик в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, Венгрия не будет направлять деньги своих граждан на Украину и не потерпит "никаких финансовых требований и шантажа" со стороны Зеленского. "Брюсселю пора, наконец, понять, куда идут деньги" европейских налогоплательщиков, подчеркнул он.

В понедельник антикоррупционные органы Украины провели операцию по пресечению коррупции в сфере энергетики. Были произведены обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют "кошельком Зеленского", бывшего министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Предъявлены обвинения многим фигурантам дела. Согласно материалам следствия, было отмыто порядка $100 млн.

12 ноября премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что в свете коррупционного скандала в Верховную раду направлены заявления об отставке Галущенко и главы Минэнерго Светланы Гринчук.