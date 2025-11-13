Эксперт: от США идут разнонаправленные сигналы в отношении контактов с Москвой
Общество
Литва на 10 лет закрыла въезд Моргенштерну
13 ноября 2025 / 13:33
© Артем Геодакян/ ТАСС
Литва внесла рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (включен в реестр иноагентов в РФ) в список нежелательных лиц и закрыла ему въезд на территорию страны. Об этом заявил представитель департамента миграции балтийской республики Рокас Пукинскас.
"Запрет в отношении Моргенштерна вступает в силу немедленно и будет действовать в течение 10 лет", - сказал он при общении с журналистами.
Пукинскас уточнил, что такое решение принято на основе обращения МИД Литвы и дополнительно собранных сведений которые позволяют предположить, что нахождение исполнителя в балтийской республике может представлять угрозу национальной безопасности.