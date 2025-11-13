Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Безопасность
Песков: Россия в случае ядерных испытаний США будет "действовать соответственно"
13 ноября 2025 / 13:44
Песков: Россия в случае ядерных испытаний США будет "действовать соответственно"
© Михаил Джапаридзе/ ТАСС

Россия будет реагировать в случае отказа США от запрета на ядерные испытания. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова госсекретаря США Марко Рубио о возобновлении испытаний ядерного потенциала.

"Если считать слова Рубио подтверждением того, что Соединенные Штаты выходят из запрета на испытания, то тогда это подтверждение этих намерений, поскольку испытания ядерного оружия означают, что будет прерван довольно длительный период, когда действовал всеобъемлющий запрет на ядерные испытания", - сказал Песков при общении с журналистами.

"Как говорил наш президент, в этом случае Россия будет действовать соответственно", - отметил представитель Кремля.

Некоторое время назад президент США Дональд Трамп сообщил, что дал поручение Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия, объяснив это тем, что некие другие страны уже этим занимаются. Американский лидер не уточнил, о каких именно испытаниях идет речь, имеются ли в виду в том числе подрывы ядерных боезарядов.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам собрать, проанализировать дополнительную информацию и "внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия". 

