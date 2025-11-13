Эксперт: от США идут разнонаправленные сигналы в отношении контактов с Москвой
12 ноября 2025 / 19:39
Экономика
Цена серебра на Comex вновь обновила исторический максимум
13 ноября 2025 / 13:57
© Александр Рюмин/ ТАСС
Цена фьючерса на серебро с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив $54 за тройскую унцию.
По состоянию на 06:55 мск, стоимость серебра демонстрировала рост на 6,01% и составляла $54,0350 за тройскую унцию. К 07:20 мск цена на драгметалл ускорила рост до $54,2 за унцию (+6,34%).
Вместе с тем фьючерс на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex торговался на уровне $4 217,2 (+0,09%), свидетельствуют данные площадки.