У пострадавшего при взрыве в Красногорске мальчика сохраняется болевой синдром

Мальчик, пострадавший в результате взорвавшегося предмета в Красногорске, находится в больнице, у него сохраняется сильный болевой синдром. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова, передает ТАСС.

"Посетила Глеба в больнице. Так выглядит его пострадавшая правая ручка. Левая тоже пострадала. Есть перелом и ранения. Глеб почти постоянно спит. После ранения у ребенка сохраняется сильный болевой синдром, поэтому врачи держат его под седацией", - указала она в своем Telegram-канале, прикрепив фото травмированной руки мальчика.

Мишонова отметила, что впереди пострадавшего ребенка ждут восстановление и реабилитация. "Но он молодец. Стойкий. Держится. Все будет хорошо", - добавила она.