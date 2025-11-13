Эксперт: от США идут разнонаправленные сигналы в отношении контактов с Москвой
12 ноября 2025 / 19:39
Общество
У пострадавшего при взрыве в Красногорске мальчика сохраняется болевой синдром
13 ноября 2025 / 14:13
© Telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева/ТАСС
Мальчик, пострадавший в результате взорвавшегося предмета в Красногорске, находится в больнице, у него сохраняется сильный болевой синдром. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова, передает ТАСС.
"Посетила Глеба в больнице. Так выглядит его пострадавшая правая ручка. Левая тоже пострадала. Есть перелом и ранения. Глеб почти постоянно спит. После ранения у ребенка сохраняется сильный болевой синдром, поэтому врачи держат его под седацией", - указала она в своем Telegram-канале, прикрепив фото травмированной руки мальчика.
Мишонова отметила, что впереди пострадавшего ребенка ждут восстановление и реабилитация. "Но он молодец. Стойкий. Держится. Все будет хорошо", - добавила она.