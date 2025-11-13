Эксперт: от США идут разнонаправленные сигналы в отношении контактов с Москвой
12 ноября 2025 / 19:39
Безопасность
ВС РФ атаковали используемую для ВСУ энергетическую и транспортную инфраструктуру
13 ноября 2025 / 14:31
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
Российские войска за прошедшие сутки ударили по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, пунктам дислокации ВСУ и иностранных наемников. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Уничтожено до 19 безэкипажных катеров и три буксира", - указали в российском оборонном ведомстве.