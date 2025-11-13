Литва призвала продолжить поддержку Украины, несмотря на коррупцию

Европейский союз должен продолжать оказывать Украине финансовую поддержку, несмотря на вспыхнувший в Киеве коррупционный скандал. Такое мнение выразил министр финансов Литвы Криступас Вайтекунас.

Еврокомиссия ранее в четверг объявила о выделении Украине порядка €6 млрд по кредитной линии ERA, совокупный объем которой составляет до €45 млрд и которая предоставлена странами Группы семи под доходы от реинвестирования замороженных активов РФ.

"Какие у нас еще есть варианты? Украина - наш единственный вариант. Поэтому, несмотря на скандал, других вариантов нет", - заявил Вайтекунас по прибытии на встречу министров экономики и финансов стран сообщества в Брюсселе.

В понедельник антикоррупционные органы Украины провели операцию по пресечению коррупции в сфере энергетики. Были произведены обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют "кошельком Зеленского", бывшего министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Предъявлены обвинения многим фигурантам дела. Согласно материалам следствия, было отмыто порядка $100 млн.

12 ноября премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что в свете коррупционного скандала в Верховную раду направлены заявления об отставке Галущенко и главы Минэнерго Светланы Гринчук.