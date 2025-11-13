FT: Группа двадцати не примет совместное заявление на саммите в ЮАР

Страны Группы двадцати (G20), вероятнее всего, не примут совместное заявление на саммите в Йоханнесбурге, который пройдет 22-23 ноября. Об этом со ссылкой на неназванного чиновника сообщает газета The Financial Times.

По словам собеседника издания, Группа двадцати "впала в спячку". Он отметил, что делегации стран-участниц не планируют принятия совместного заявления. Они намерены использовать саммит для двусторонних встреч и координации позиций в вопросе торговли и борьбы с изменением климата, указывает чиновник.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп в сети Truth Соц. сети информировал о том, что американские представители воздержатся от участия в предстоящем саммите G20. Он назвал позором проведение этого мероприятия в ЮАР, акцентировав внимание на ситуации с положением прав белого населения, которое, по его утверждению, подвергается насилию.

По завершении саммита председательство в "двадцатке" перейдет от ЮАР к США. Трамп уже заявил, что в 2026 году саммит G20 примет Флорида.