ВТБ: рост российского ВВП в III квартале оказался нулевым

Рост экономики России за третий квартал текущего года, согласно подсчетам ВТБ, оказался нулевым по отношению ко второму кварталу 2025 года. С таким заявлением выступил член правления Виталий Сергейчук в ходе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет! Краснодар".

"По нашим оценкам, рост ВВП за третий квартал был уже нулевым к предыдущему кварталу, с исключенной сезонностью. По итогам девяти месяцев демонстрируют рост отрасли, связанные с военно-промышленным комплексом, растет ретейл, отрасли, ориентированные на внутренний спрос. Наблюдается снижение по экспортно ориентированным отраслям, добывающим отраслям и связанной с ними транспортной отраслью", - указал он.

Вместе с тем безработица, по словам банкира, все последние годы устанавливает "рекорд за рекордом".

"Это говорит о том, что период экстенсивного роста, когда мы задействовали все свободные трудовые ресурсы в стране, завершился. И основной рост мы можем достичь лишь путем повышения производительности труда и новых технологий, развития новых отраслей", - полагает он.

По прогнозу ВТБ, инфляция в России в 2025 году составит немногим более 7%, а в 2026 году - 5,5%.

Некоторое время назад Банк России оценил рост российского ВВП в третьем квартале текущего года в годовом выражении в 0,4%, что ниже июльского прогноза в 1,6%.