Запад, похоже, потерял страх ядерной войны

Владимир СВИРИДОВ, международный обозреватель

Человечество постепенно скатывается к ядерному безумству, словно не понимая, чем все может завершиться. И это происходит, когда в памяти старшего и некоторых более молодых поколений сохранились все ужасы американских ядерных бомбардировок японских городов Хиросимы и Нагасаки. Да и аварии на Чернобыльской и других атомных электростанциях принесли немало страданий многим народам.

Тем не менее, риски того, что это может произойти вновь, только уже с катастрофическими последствиями, сегодня как никогда велики. Более того, некоторые эксперты, как, например, бывший сотрудник разведки США Скотт Риттер, считают, что мир уже находится на грани ядерной войны.

И подтверждений тому более чем достаточно. Одно из них, самое свежее и бурно обсуждаемое, – намерение Соединенных Штатов возобновить ядерные испытания, которые не проводятся с начала 1990-х годов. Следует заметить, что всего Соединённые Штаты провели 1054 ядерных испытания, практически столько же, сколько все остальные ядерные государства вместе взятые.

Первый такой взрыв произошел на полигоне «Тринити» в Нью-Мексико в 1945 году, последнее - подземный взрыв под названием «Дивайдер» - состоялось в сентябре 1992 года на полигоне в Неваде к западу от Лас-Вегаса.

После этого взрыва тогдашний президент Джордж Буш-старший объявил временный мораторий на ядерные испытания, который его преемник, президент Билл Клинтон, продлил на неопределенный срок.

И вот 29 октября Дональд Трамп объявил, что отдал приказ Пентагону подготовить испытания ядерного оружия, а чуть позже добавил, что это решение продиктовано тем, что другие страны уже проводят такие испытания. Однако ни одно государство тестов ядерного оружия не устраивает, а каких-либо разъяснений и подробностей из Белого дома относительно того, что конкретно США намерены сделать, пока не последовало.

Можно лишь предположить, что эти ядерные испытания как-то связаны с ведущимися работами по созданию новой гравитационной ядерной бомбы B61-13 и новых боеголовок для будущей межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35A Sentinel и ракеты Trident II D5. Однако для проверки, как они сработают, никакой необходимости проводить ядерные взрывы нет, так как для этого существует компьютерное моделирование.

Возникнувшая в этой связи неопределенность не могла не вызвать у мирового сообщества серьезную обеспокоенность. Тем более что не трудно предположить, как ядерные государства отреагируют на американские испытания. В Москве уже заявили, что готовы и дальше соблюдать свои обязательства по Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), но если какая-то страна проведет ядерные испытания, то России придется предпринять адекватные ответные действия. Надо полагать, что также поступят и другие страны, обладающие ядерным оружием.

А это в свою очередь спровоцирует гонку ядерных вооружений, а то и расползание ядерного оружия по планете. Как известно, в настоящее время им владеют пять официальных ядерных государств – США, Россия, Китай, Великобритания и Франция, а также четыре так называемые скрытые его обладатели – Северная Корея, Индия, Пакистан и Израиль. Еще более десятка стран находятся у ядерного порога. В том числе и Япония – единственная страна, пострадавшая от применения ядерного оружия. Сегодня там все больше склоняются к обзаведению собственным ядерным потенциалом. Высказывалась по этому поводу и новый премьер-министр Санаэ Такаити, поставив под сомнение необходимость соблюдения «трех неядерных принципов»: не обладать, не создавать и не допускать на свою территорию ядерное оружие, которых страна придерживается уже почти 80 лет.

И все это происходит на фоне нарастания угроз применения ядерного оружия. Такая опасность, например, возникла весной нынешнего года, когда вооруженный конфликт между Индией и Пакистаном настолько обострился, что грозил приобрести ядерный характер со всеми вытекающими из этого последствиями. Или взять израильские ракетно-бомбовые удары по ядерным объектам Ирана, которые наносил в июне-августе Тель-Авив, цинично прикрываясь мнимой заботой о нераспространении ядерного оружия. Совершенно очевидно, что израильское правительство даже не задумывалось над тем, что разрушение этих объектов могло привести к радиоактивному заражению не только Ирана, но и всего региона, что было бы равносильно применению ядерного оружия.

В последнее время готовность задействовать его в полном масштабе в прямом противостоянии с нашей страной все чаще демонстрирует Североатлантический альянс. Так, его генсек Марк Рютте, объявляя в октябре о начале учений «Стойкий полдень», на котором натовские страны отрабатывают вопросы нанесения ядерных ударов, подчеркнул, что их проведение является сигналом для Москвы о серьезности намерении альянса. А на днях тот же Рютте в интервью изданию Welt am Sonntag призвал западных политиков активнее поднимать с этой же целью вопрос о ядерном оружии.

Нельзя также не заметить, что некоторые европейские лидеры, особенно те, кто организовал украинский конфликт, а сейчас затягивает его как можно дальше, все еще рассчитывая с его помощью разрушить нашу страну, допускают даже появление у киевского режима ядерного оружия. Например, в Лондоне заговорили о возможности создания для Украины тактического ядерного оружия. Носители его в виде истребителей F-16 уже переданы киевскому режиму. А пока укронацисты обладают по ряду оценок «грязной бомбой», применение которой может, не исключают недруги нашей страны, спровоцировать ядерный конфликт.

Когда оцениваешь все это происходящее, невольно приходишь к выводу, что на Западе явно утратили чувство страха к ядерному оружию. И тому есть свое объяснение. Во-первых, одни аналитики и политологи пытаются убедить общественность, что ядерное оружие все же не настолько страшное, как оно считается в массах. При этом даже приводят некие расчеты в подтверждение своих выводов, что никакого апокалипсиса не будет. Другие заявляют, что ядерную войну можно ограничить применением только тактических средств. При этом они закрывают глаза на то, что разница между тактическим и стратегическим оружием заключается прежде всего в его носителях. То есть, та же ядерная бомба В61-12, которая по мощности более чем в два раза превосходит бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, и которая в количестве 150 единиц хранится американцами в Европе, может быть и тактической, и стратегической в зависимости от того, каким носителем она будет доставлена к цели.

Есть и те, кто стремится доказать, что Россия не применит ядерное оружие в ответ на агрессию против нее. Такое мнение у них сложилось из-за постоянного отодвигания «красных линий», игр в переговоры, из чего они делают вывод о слабости России, ее неспособности к решительным действиям. А раз так, то можно устраивать различные провокации и давить на Россию, пока она не сдастся.

Конечно же, это не так. Наша страна применит все имеющиеся у нее средства для обеспечения своей целостности, безопасности и защиты своего народа. И на это не раз указывали ее руководители. Поэтому если натовские лидеры пойдут на прямое противостояние с Россией, на земле развернется сущий ад, во сто крат страшнее Хиросимы и Нагасаки.

Ядерные же испытания США могут стать тем толчком, который ускорит все эти разрушительные процессы. О том, как их не допустить, в какой-то мере речь шла на 65-сессии подготовительной комиссии Организации ДВЗЯИ, состоявшейся 10–12 ноября в Вене. По мнению многих ее участников, возобновление ядерных испытаний способно нанести существенный ущерб режиму нераспространения ядерного оружия и международной безопасности. А исполнительный секретарь организации Роберт Флойд подчеркнул необходимость соблюдения требований ДВЗЯИ словам: «Один договор. Одна цель. Ноль ядерных испытаний».